ABN AMRO verlaagt spaarrente

De rente op een spaarrekening bij ABN AMRO gaat verder omlaag. Per 31 juli wordt de rente op de vrij opneembare Direct Sparen rekening verlaagd van 0,05 naar 0,03 procent, zo meldde de bank. De rente op de Vermogens Spaarrekening bedraagt dan tot 0,07 procent. Dat was eerder 0,10 procent.

Volgens de bank is de verlaging het gevolg van de negatieve rentes op de geldmarkt en de lage rentes op de kapitaalmarkt. Dat is het gevolg van het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). Die heeft de afgelopen jaren flink gesleuteld aan zijn rentetarieven om de economische groei in de eurozone aan te jagen.

Eerder deze maand kondigde ING ook al aan dat de rentes omlaag gaan.