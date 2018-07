ASR moet poliskosten vergoeden in woekerzaak

ASR moet poliskosten voor een beleggingsverzekering terugbetalen aan een consument. Dit oordeelt de Commissie van Beroep van klachteninstituut Kifid op basis van een Europese richtlijn over oneerlijke bepalingen voor overeenkomsten met klanten.

Bij het afsluiten van de zogenoemde woekerpolis was voor de consument uit de voorwaarden niet af te leiden wat de hoogte en samenstelling van de poliskosten zouden zijn, vindt de commissie. Daarom zouden de in rekening gebrachte poliskosten geen stand houden.

Het gaat om een verzekering onder het label LevensPlan Bescherming die in 2003 is afgesloten bij een rechtsvoorganger van ASR en die uiteindelijk in 2012 is omgezet in een ander product. De consument had zich bij het Kifid onder meer beklaagd over de gebrekkige informatie vooraf en over de kosten.

De klant had ook nog aanmerkingen over gebrekkig advies en schade als gevolg daarvan, maar die klacht is afgewezen. Voor het sluiten van de polis had de klant immers op eigen initiatief gebruik gemaakt van bemiddeling door een onafhankelijke tussenpersoon. De woekerpolisaffaire houdt de gemoederen in de financiƫle wereld al jaren bezig.