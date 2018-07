China: goede communicatie met Qualcomm

De Chinese toezichthouder heeft een goed gesprek gehad met de Amerikaanse chipmaker Qualcomm over de overname van de Nederlandse branchegenoot NXP. Dat heeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag gezegd.

China moet de overname nog goedkeuren. Acht andere toezichthouders, waaronder die van de Europese Unie en de Verenigde Staten, gaven al groen licht.

De overname met een waarde van 44 miljard dollar werd in oktober 2016 aangekondigd. Toen werd vastgelegd dat de toezichthouders uiterlijk donderdag om 05.59 uur Nederlandse tijd hun goedkeuring moeten hebben gegeven. Lukt dat niet, dan is de hele overname van tafel. Qualcomm moet NXP dan 2 miljard dollar betalen als zogeheten ‘break-up fee’. Daarmee vergoedt Qualcomm de schade voor onder meer de tijd die NXP heeft gestoken in de overname.