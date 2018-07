Facebook voldoet niet aan de verwachtingen

Het privacyschandaal rondom Cambridge Analytica lijkt techbedrijf Facebook duidelijk te hebben geraakt. De aanwas van nieuwe gebruikers groeide gestaag verder, maar minder hard dan waar kenners op hadden gerekend. Dit gold ook voor de omzet. In de zogeheten nabeurshandel ging het aandeel van het bedrijf stevig onderuit.

Het aantal maandelijks actieve Facebook-gebruikers steeg in de voorbije maanden tot 2,23 miljard. Hier werd gerekend op minsten 2,25 miljard gebruikers. De omzet viel met 13,2 miljard dollar circa 4 miljard dollar hoger uit dan een jaar eerder. Ook hier was op meer gerekend. De winst van het techbedrijf steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 3,9 miljard naar 5,1 miljard dollar.

Het aandeel Facebook bereikte eerder op woensdag nog een recordhoogte. Dat record lijkt door de verwachte koersval weer ver weg.