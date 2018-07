GM onderuit op Wall Street

GM verloor in de openingsminuten dik 6 procent aan beurswaarde. Het concern kampt met de gevolgen van gestegen aluminium- en staalprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. GM zag de verkopen op de Amerikaanse thuismarkt wel stijgen en brak verkooprecords in China.

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen aan de nieuwe handelsdag begonnen. General Motors (GM) was een opvallende daler op Wall Street na een winstalarm. De automaker was één van de vele bedrijven die met resultaten op de proppen kwam. Verder houdt de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker om handelsspanningen weg te nemen de gemoederen bezig.

