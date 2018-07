Shell en BP prijzen voorstel CO2-belasting

Olie- en gasgiganten Shell en BP hebben een brief ondertekend waarin ze een wetsvoorstel voor belasting op CO2-uitstoot in de Verenigde Staten prijzen. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van ingewijden.

Het wetsvoorstel werd maandag ingediend door het Republikeinse Congreslid Carlos Curbelo. Het is de eerste Republikeinse klimaatmaatregel van formaat in jaren. Toch wordt verwacht dat de wet niet door het Congres komt. In het voorstel staat dat de federale belasting op benzine vervangen moet worden door een belasting op koolstofemissies.

Shell-topman Ben van Beurden pleit al langer voor een koolstofbelasting, net als andere olie- en gasbedrijven. Het ondertekenen van een brief is een belangrijke zet om de wet in het Congres te steunen.

Naast Shell en BP zou ook het Noorse oliebedrijf Equinor, voorheen bekend als Statoil, op het punt staan de brief te ondertekenen. Verder wordt de brief naar verwachting ondertekend door milieuorganisaties en een scala aan bedrijven.