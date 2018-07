Toezichthouder duikt in apps en appstores

De Autoriteit Consumenten & Markt (ACM) gaat onderzoeken hoe appstores werken bij het goedkeuren en selecteren van apps. Voor bedrijven die een app maken is het immers van belang dat hun apps ook makkelijk te vinden zijn voor gebruikers van smartphones of tablets.

De markt voor apps heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen markt, oordeelt de toezichthouder. De twee mobiele platforms Android en iOS hebben een stevige positie verworven en het aanbod van apps in de bijbehorende appstores is zeer uitgebreid. Maar de belangen van de appstores lopen volgens de ACM niet altijd gelijk met de belangen van bedrijven die apps aanbieden. Dat komt omdat Google en Apple, de eigenaren van de stores, zelf ook weer apps leveren.

Digitale economie is dit jaar een van de speerpunten van de ACM. Onlangs bleek bijvoorbeeld al dat de toezichthouder ook heeft meegewerkt aan een grote internationale studie naar de manier waarop bedrijven consumenten voorlichten over hun onlinediensten. Voor het huidige onderzoek wil de ACM in gesprek gaan met experts op het vlak van het maken van apps, wetenschappers, andere toezichthouders, appaanbieders en andere mediabedrijven.