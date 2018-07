Trump en Juncker geven Wall Street zetje

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met winsten gesloten. Met name de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en Europese Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker om handelsspanningen weg te nemen hielden de gemoederen bezig. Volgens bronnen zou Europa bereid zijn concessies te doen om een handelsoorlog te voorkomen.

De Dow-Jonesindex boog een eerder verlies om en eindigde uiteindelijk 0,7 procent hoger op 25.414,10 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 2846,07 punten en de Nasdaq dikte 1,2 procent aan tot 7932,24 punten.

GM verloor bijna 5 procent aan beurswaarde na een winstalarm. Het concern kampt met de gevolgen van van gestegen aluminium- en staalprijzen en ongunstige wisselkoerseffecten. Branchegenoot Fiat Chrysler wist eveneens niet aan de verwachtingen te voldoen en verloor bijna 12 procent.

Verder was er aandacht voor chipbedrijven Qualcomm (plus 1 procent) en NXP Semiconductor (min 2,3 procent) nu de door hen gehoopte samenvoeging bij de laatste, cruciale horde is aangekomen. De Chinese autoriteiten hebben tot middernacht (New Yorkse tijd) om de overname goed te keuren. Geven ze geen groen licht, dan is de hele samensmelting mogelijk van tafel.

Vliegtuigbouwer Boeing verhoogde naar aanleiding van de kwartaalcijfers zijn omzetverwachting voor de rest van het jaar. Evengoed leverde het concern 0,7 procent aan beurswaarde in. Frisdrankmaker Coca-Cola boekte een fors hogere winst op een lagere omzet. Het aandeel steeg 1,8 procent.

Defensieconcern Northrop Grumman speelde 6,5 procent aan beurswaarde kwijt na publicatie van de cijfers. Onder meer de mindere prestaties bij de technologietak van het bedrijf zorgde voor gefronste wenkbrauwen.

Pakketbedrijf UPS (plus 7 procent) en airconditionerfabrikant Ingersoll Rand (plus 5,5 procent) wisten wel te overtuigen met hun resultaten. Dat gold weer niet voor telecomconcern AT&T dat 4,5 procent verloor.

Facebook won, vooruitlopend op de kwartaalcijfers die het techbedrijf na de slotbel publiceert, 1,3 procent aan beurswaarde. Het aandeel steeg tussentijds naar recordhoogte.

De euro was 1,1721 dollar waard, tegen 1,1670 dollar bij het slot van de Europese beurzen. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,3 procent tot 69,39 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent meer op 74,12 dollar per vat.