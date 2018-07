‘Eindelijk duidelijkheid voor werknemers NXP’

Werknemers zullen overwegend opgelucht zijn dat de overname van chipmaker NXP door branchegenoot Qualcomm definitief van de baan is. De bedrijven kregen niet voor de gestelde deadline goedkeuring van de Chinese toezichthouder. Voor veel Nederlandse medewerkers van de chipfabrikant is daarmee een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid, stellen vakbonden FNV en CNV.

Het Amerikaanse Qualcomm probeerde bijna twee jaar lang toestemming te krijgen voor de inlijving van zijn Nederlandse concurrent. In die periode stond de bedrijfsvoering bij NXP op een laag pitje, dus lagen ook onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en salarissen lange tijd stil. Bovendien werd gevreesd voor de tweehonderd banen in het hoofdkantoor van NXP in Eindhoven.

,,Er waren zoveel zaken ‘on hold’ gezet dat het tijd werd om knopen door te hakken’’, zegt CNV-bestuurder Arthur Bot. ,,Ik denk dat bij veel werknemers een zucht van opluchting te horen zal zijn.” Volgens zijn collega Gerald Maenen van FNV zijn de ,,werknemers de uiteindelijke winnaars’’ na het afketsen van de deal. ,,Ze weten wat ze waard zijn en kunnen nu eindelijk weer aan de slag.’’