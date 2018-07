Europees bedrijfsleven: rede heeft gewonnen

Het Europese bedrijfsleven reageert positief op de afspraken die de Amerikaanse president Donald Trump en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker hebben gemaakt in Washington. Beide grootmachten gaan onderhandelen over het verlagen van handelstarieven en hebben beloofd in die periode niet met nieuwe heffingen te komen. Een handelsoorlog is daarmee voorlopig van de baan.

,,De rede heeft gezegevierd’’, zegt voorzitter Pierre Gattaz van koepelorganisatie BusinessEurope. ,,Voorzitter Juncker en handelscommissaris Malmström hebben uitstekend werk verricht.’’

Ook de hervorming van wereldhandelsorganisatie WTO waar beide partijen zich aan committeerden, valt in goede aarde. ,,Cruciaal’’, aldus BusinessEurope-directeur Markus Beyrer. ,,Het Europese bedrijfsleven wil een gelijk speelveld met moderne en effectieve regels.’’