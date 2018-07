Facebook verliest miljarden aan beurswaarde

Facebook is donderdag op Wall Street flink onderuit gegaan omdat beleggers de kwartaalcijfers erg tegen vonden vallen. Het aandeel kelderde direct na de openingsbel 19,4 procent, waardoor circa 120 miljard dollar aan beurswaarde is verdampt. Nog nooit verloor een bedrijf aan de Amerikaanse beurs meer waarde in één dag.

Topman Mark Zuckerberg zag zijn papieren vermogen met 15 miljard dollar dalen. Daarmee is alle groei van zijn vermogen voor dit jaar weer verdwenen. Zuckerberg is nu nog goed voor ongeveer 71 miljard dollar. Volgens persbureau Bloomberg is hij daarmee uit de top van rijkste zakenmensen gekukeld.

De Facebook-baas stond in dat lijstje eerder op de dag nog op de derde plaats, achter Jeff Bezos van Amazon en Microsoft-oprichter Bill Gates. Maar investeerder Warren Buffett, de oprichter van het Franse luxeconcern LVMH Bernard Arnault en Amancio Ortega, de topman van Zara-moeder Inditex, gaan hem nu voorbij.

Facebook had in het tweede kwartaal duidelijk te lijden onder het privacyschandaal rond Cambridge Analytica. De aanwas van nieuwe gebruikers en omzetgroei bleven door het schandaal achter bij de verwachtingen. Ook in de tweede jaarhelft staat de rem op de groei, waarschuwde de onderneming in haar kwartaalbericht. Na ruim een half uur handelen stond het aandeel nog altijd op een verlies van meer dan 18 procent.

Behalve Facebook was er voor beleggers nog een hele stroom aan ander bedrijfsnieuws te verwerken. Zo zag chipleverancier Qualcomm definitief af van een overname van de Nederlandse branchegenoot NXP, nadat de Chinese toezichthouder geen toestemming gaf voor de inlijving. Het aandeel Qualcomm noteerde daarop ruim 4 procent hoger. Het eveneens in New York genoteerde NXP leverde juist meer dan 6 procent in.

Over de gehele linie lieten de beurzen in New York in de vroege handel een gemengd beeld zien. De leidende Dow-Jonesindex stond tussentijds 0,6 procent in de plus op 25.557 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 0,2 procent tot 2841 punten en technologiebeurs Nasdaq ging onder druk van Facebook 0,8 procent omlaag tot 7866 punten.