Klein verlies voor Japanse beurs

De effectenbeurs in Japan is donderdag met een klein verlies geëindigd. Een mediabericht dat de Bank of Japan mogelijk overweegt om de steunaankopen van indextrackers die de Nikkei volgen terug te dringen zorgde voor koersdruk. Sterke individuele bedrijfsresultaten hielden het verlies beperkt.

Beleggers verwerkten daarnaast de uitkomsten van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker. De VS en de EU gaan werken aan lagere handelstarieven, waarmee de dreigende handelsoorlog tussen de beide economische grootmachten voorlopig lijkt afgewend.

De Nikkei-index in Tokio sloot 0,1 procent in de min op 22.586,87 punten. De Japanse chiptester Advantest maakte een koerssprong van 6,3 procent na beter dan verwachte kwartaalcijfers.

Zakenkrant Nikkei meldde dat de Japanse centrale bank bij de komende beleidsvergadering overweegt om minder indextrackers (ETF’s) die de Japanse hoofdindex volgen, te kopen en meer indextrackers van de Topix-index aan te schaffen. Dit zorgde vooral voor koersverliezen onder de zwaargewichten in de Nikkei zoals Softbank, Fanuc en Fast Retailing die tot 3,7 procent verloren.

De andere beurzen in het Verre Oosten lieten een gemengd beeld zien. In Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,8 procent lager en de beurs in Shanghai zakte 0,5 procent. De Kospi in Seoul klom 0,7 procent en de All Ordinaries in Sydney was vlak.