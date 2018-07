NXP compenseert aandeelhouders na afketsen deal

De Eindhovens chipproducent NXP Semiconductors gaat zijn aandeelhouders compenseren nu de overname door het Amerikaanse Qualcomm definitief van de baan is. De voormalige Philipsdivisie krijgt vanwege het mislopen van de deal 2 miljard dollar overgemaakt. Het bedrijf kondigde daarop aan voor 5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen.

NXP zegt in een toelichting op de kwartaalresultaten dat het boek Qualcomm definitief is gesloten, nu de officiƫle verklaring van de Amerikanen over het uitblijven van een overeenkomst ook bij de Eindhovenaren binnen is. Qualcomm was bereid 44 miljard dollar te betalen voor het eveneens in New York genoteerde NXP, maar de Chinese toezichthouder ging niet akkoord.

NXP noemt het jammer dat de inspanningen van de afgelopen 21 maanden uiteindelijk tot niets hebben geleid. Het bedrijf zegt vertrouwen te hebben in zijn toekomst als onafhankelijk concern.