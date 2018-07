Rechter benoemt president-commissaris Eneco

Charlotte Insinger wordt de nieuwe president-commissaris van energiebedrijf Eneco. De Ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam heeft haar aangesteld als opvolger van de onlangs door de rechter geschorste en inmiddels opgestapte Edo van den Assem.

De ondernemingsraad (or) van Eneco was naar de rechter gestapt omdat het medezeggenschapsorgaan zich door de commissarissen buitenspel gezet voelde rond het vertrek van topman Jeroen de Haas. Die besloot op te stappen nadat hij van de commissarissen te horen had gekregen dat ze geen vertrouwen meer in hem hadden.

De ondernemingskamer zag inderdaad gegronde redenen om te twijfelen aan de gang van zaken bij Eneco, dat ook nog eens midden in een privatiseringsproces zit. De rechter schorste vorige week Van den Assem en zei zelf een vervanger aan te zullen wijzen. Ook moet er een onderzoek komen naar de gang van zaken binnen de onderneming om de interne verhoudingen te herstellen.

Insinger (1965) is erg ervaren als commissaris. In het verleden was ze dat bijvoorbeeld bij bouwbedrijf Ballast Nedam en de Volksbank. Ze is momenteel ook de voorzitter van de raad van toezicht van Staatsbosbeheer.