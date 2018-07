Starbucks groeit onverwacht hard

Starbucks groeit wereldwijd harder dan gedacht. De koffieketen had vorige maand de verwachtingen van beleggers en analisten getemperd, maar kwam nu toch met verrassend sterke cijfers.

Mede door de opening van 511 nieuwe koffiezaken steeg de omzet met 11 procent naar 6,3 miljard dollar. Het bedrijf profiteerde ook van gunstige wisselkoersen en zag klanten gemiddeld 3 procent meer uitgeven. De operationele winst ging wel met 1 procent omlaag naar 1 miljard dollar.

Starbucks, dat herstelt van een racismeschandaal in zijn thuisland, kondigde eerder dit jaar al aan 150 koffiezaken in de Verenigde Staten te sluiten, met name in binnensteden. De zaken in de buitenwijken en in plattelandsgebieden zijn lucratiever. Ook richt de keten zich meer op het buitenland. Starbucks timmert dan ook gewoon nog aan de weg: dit jaar gaan er naar verwachting 2300 nieuwe koffiezaken open.