Webwinkelreus Amazon harkt recordwinst binnen

Amazon heeft zijn winst in het voorbije tweede kwartaal opgekrikt naar het hoogste niveau ooit. De webwinkelgigant profiteerde van een toename van onlinewinkelen en zag daarnaast ook zijn inkomsten uit clouddiensten fors stijgen.

De winst kwam uit op 2,5 miljard dollar tegenover 197 miljoen dollar een jaar eerder. Daarmee werd voor het tweede kwartaal op rij de grens van twee miljard overschreden. De omzet groeide met ruim een derde tot bijna 40 procent tot 52,9 miljard dollar. Dik 6 miljard daarvan kwam uit clouddiensten.

Voor het lopende kwartaal verwacht het bedrijf van Jeff Bezos, de rijkste man op aarde, de stijgende lijn verder voort te zetten. De positieve vooruitzichten vielen in de smaak bij beleggers en het aandeel Amazon ging in de handel nabeurs omhoog. Techaandelen hadden eerder op de dag juist nog een tik gekregen doordat beleggers nerveus werden van de tegenvallende cijfers van Facebook, dat de handel in New York eindigde met een koersdaling van 19 procent.