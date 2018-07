Wisselkoersen drukken winst Carrefour

Carrefour heeft in het afgelopen halfjaar minder winst geboekt door wisselkoersverschillen. De Franse supermarktketen boekte een winst van 597 miljoen euro. Dat is 24 miljoen euro minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Exclusief wisselkoerseffecten viel de winst juist 36 miljoen euro hoger uit. De omzet kwam in de eerste zes maanden uit op 41,4 miljard euro, een stijging van 0,7 procent.

Carrefour schrapte eerder dit jaar 2400 banen op het hoofdkantoor en zette het mes in het winkelbestand. Daarmee moest tot 2020 2 miljard euro aan kosten worden bespaard. Volgens topman Alexander Bompard is daarvan al 520 miljoen euro gerealiseerd.

Carrefour zette ook meer in op biologische producten en producten waarvan de herkomst te traceren is. Het marktaandeel op de thuismarkt staat echter nog altijd onder druk, mede door concurrentie van goedkopere ketens als Lidl, Aldi en Leclerc.