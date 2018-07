Babyvoeding stuwt resultaten Danone

’s Werelds grootste yoghurtmaker Danone heeft het tweede kwartaal meer winst gemaakt geholpen door de gestegen verkoop van babyvoeding en dan met name in China. Ook de zuivelverkopen in de Verenigde Staten gaven de cijfers van het van huis uit Franse bedrijf glans, zo bleek uit een handelsupdate.

De aangepaste winst van Danone steeg in de meetperiode met bijna 8 procent tot 1,8 miljard euro. De vergelijkbare omzet steeg met 3,3 procent. In China verkocht Danone bijna een derde meer aan babyvoeding, geholpen ook door onlineverkopen en het openen van een netwerk van winkels.

In de loop van 2018 zal de omzetgroei in China minder fors zijn, gelet ook op de betere prestaties in de tweede jaarhelft van vorig jaar. De cijfers tonen volgens kenners wel aan dat Danone met name op het gebied van babyvoeding veel beter presteert dan concurrenten als Nestlé en Reckitt Benckiser.

In Marokko verkocht Danone de afgelopen maanden juist fors minder producten. Consumenten protesteerden tegen de hoge prijzen en riepen via sociale media op tot een boycot.