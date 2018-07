BASF: ‘Deal met Bayer rond in augustus’

De Duitse chemiereus BASF verwacht in augustus activiteiten van branchegenoot Bayer over te nemen. Dat maakte BASF bekend bij de presentatie van de halfjaarcijfers.

Het bedrijf kreeg in maart groen licht voor de deal die verband houdt met de overname van Monsanto door Bayer. Om concurrentieverstoring op de markt voor zaden en landbouwbestrijdingsmiddelen te voorkomen heeft Brussel geƫist dat Bayer een aantal activiteiten verkoopt, ter waarde van in totaal ruim 6 miljard euro. Omdat BASF nu niet actief is op de markt voor zaden en pesticiden heeft de Europese Commissie geen bezwaar tegen de verkoop van Bayer Crop Science aan BASF.

BASF profiteerde afgelopen kwartaal van hogere prijzen in alle segmenten. De omzet kwam uit op 16,8 miljard euro, 3 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2017. Het geschoonde bedrijfsresultaat nam met 5 procent toe tot 2,4 miljard euro.