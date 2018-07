Duitse markt weer nachtmerrie Beter Bed

Problemen op de Duitse markt blijven Beter Bed achtervolgen. Zowel de omzet als de winst van de beddenmaker viel lager uit dan in de eerste helft van 2017.

In Duitsland, de grootste markt voor Beter Bed, kampt het bedrijf al tijden met problemen als gevolg van een gifschandaal. Dat zaaide afgelopen zomer twijfel over de veiligheid van schuimmatrassen. Het land is goed voor circa de helft van de opbrengsten van het bedrijf.

De omzet in Duitsland daalde in het eerste half jaar van 2018 met 9,3 procent. In Zwitserland en Spanje liep de omzet ook flink terug. Op de Nederlandse markt steeg de omzet wel met 3,1 procent. De totale omzet van de beddenmaker kwam uit op 201,6 miljoen euro. In de eerste helft van 2017 was dat nog 209,8 miljoen euro.

De winst van het bedrijf verdampte. Het geschoonde bedrijfsresultaat kwam uit op min 700.000 euro. Vorig jaar was het nog 17,5 miljoen euro in de plus.

Ook de aandeelhouders gaan de slechte resultaten voelen. Beter Bed liet weten dat het vanwege de resultaten in de eerste helft van 2018 geen interim dividend zal uitbetalen dit jaar. De verwachtingen voor de toekomst zijn wel gematigd positief. Met een nieuw managementteam in Duitsland denkt Beter Bed het tij te kunnen keren. Verder komt het bedrijf in het vierde kwartaal met plannen voor een vernieuwde strategie.