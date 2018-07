Beleggers boos na vrije val koers Facebook

Facebook heeft een collectieve schadeclaim van beleggers aan zijn broek gekregen vanwege de forse koersval van donderdag op de beurs in New York. Daarbij ging zo’n 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De boze aandeelhouders vinden dat Facebook hen had moeten waarschuwen.

De vrije val van Facebook op de beurs werd veroorzaakt door flink tegenvallende kwartaalcijfers. De aanwas van nieuwe gebruikers en omzetgroei bleven mede door het privacyschandaal rond Cambridge Analytica achter bij de verwachtingen. In Europa verloor Facebook daarbij ongeveer een miljoen maandelijks actieve gebruikers. Het aantal dagelijkse gebruikers nam nog meer af.

Volgens de ingediende schadeclaim zouden Facebook-baas Mark Zuckerberg en financieel topman David Wehner voorafgaand aan de kwartaalcijfers verkeerde indrukken hebben gegeven aan beleggers. Hiermee zouden ze zich schuldig hebben gemaakt aan misleiding.

Hoeveel geld er precies wordt geclaimd is niet duidelijk. Facebook wijt het teruggelopen van het aantal dagelijkse gebruikers in Europa overigens vooral aan de uitrol van de privacywet in de Europese Unie.