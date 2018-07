Heineken krijgt tik op rode beursdag

De Amsterdamse beurs is maandag met licht verlies gesloten. Bierbrouwer Heineken ging onderuit na de publicatie van zijn halfjaarcijfers, terwijl verlichtingsbedrijf Signify juist goede sier maakte bij beleggers. Ook elders in Europa gingen beurzen met verliezen de dag uit.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde 0,5 procent lager op 573,19 punten. De MidKap leverde 0,1 procent in en sloot op 784,89 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 0,5 procent.

Heineken was met een min van 5,3 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen. De brouwer verkocht in het eerste halfjaar meer bier, maar de winstmarges stonden onder druk door wisselkoerseffecten, hogere grondstofprijzen en de eerdere overname van de Braziliaanse activiteiten van het Japanse Kirin.

Verlichtingsbedrijf Signify kondigde maandag het begin van zijn aandeleninkoop aan en was met een plus van 4,4 procent de grootste stijger in de AEX.

Biotechnoloog Galapagos eindigde 1,2 procent hoger na een positief analistenrapport. Altice Europe leverde daarentegen 4 procent in. Het kabel- en telecomconcern verkoopt zijn telecommasten in de Dominicaanse Republiek aan Phoenix Tower International.

In de MidKap was chipbedrijf Besi hekkensluiter met een min van 3,5 procent. Koplopers waren oliesectordienstverleners Fugro en SBM Offshore met winsten tot procent. PostNL steeg 1,3 procent. De pakket- en postbezorger mag van de Autoriteit Consument & Markt tarieven voor zijn belangrijkste postdiensten volgend jaar met 14,2 procent verhogen.

Takeaway.com sloot uiteindelijk 2,4 procent lager. Het maaltijdbestelbedrijf koopt zijn in Tel Aviv gevestigde branchegenoot 10bis van investeerder TA Associates en diens oprichter Tamir Carmel voor circa 135 miljoen euro.

In Londen won Thomas Cook 7,2 procent. De Britse reisorganisatie is volgens Sunday Times van plan een belang in haar luchtvaartmaatschappij te verkopen. Dit voedt ook speculaties over een mogelijke opsplitsing van het 177 jaar oude bedrijf. Vodafone ging 3,6 procent omhoog na berichten dat de activistische investeringsmaatschappij Elliott Management een nieuw belang in het telecombedrijf zou hebben genomen.

De euro was 1,1718 dollar waard tegen 1,1659 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 70,02 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,9 procent tot 74,94 dollar per vat.