Tech krijgt klappen op rood Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag met verliezen de dag uitgegaan. Vooral techaandelen moesten het ontgelden. Beleggers verwerken verder onder meer de kwartaalcijfers van machinebouwer Caterpillar. Later deze week komen er nog veel meer cijfers van grote bedrijven, waaronder Apple, Procter & Gamble, Tesla, DowDuPont, GoPro en Kraft Heinz.

De leidende Dow-Jonesindex sloot 0,6 procent lager op 25.307,63 punten. De breder samengestelde S&P 500 eindigde 0,6 procent lager op 2802,70 punten. Technologiebeurs Nasdaq zakte 1,3 procent tot 7640 punten.

Facebook speelde na de dreun op de beurs van vorige week opnieuw 2,2 procent kwijt. Het techbedrijf heeft een collectieve schadeclaim van beleggers aan zijn broek gekregen vanwege de forse koersval van donderdag. Daarbij ging zo’n 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De boze aandeelhouders vinden dat Facebook hen had moeten waarschuwen. Branchegenoten als Google-moederbedrijf Alphabet, Netflix en Amazon zakten tot 5,7 procent.

Caterpillar sloot het tweede kwartaal af met fors meer winst op een flink hogere omzet, maar zakte uiteindelijk 2 procent. ’s Werelds grootste fabrikant van graafmachines, bulldozers en mijnbouwtrucks verhoogde zijn verwachtingen voor het hele jaar vooruitgeholpen door aantrekkende eindmarkten voor zijn producten. Tyson Foods verlaagde juist zijn vooruitzichten, vooral als gevolg van de oplopende handelsspanningen. De vleesproducent ging 7,6 procent omlaag.

Het aandeel CBS leverde 4,6 procent in. Het mediaconcern verloor vrijdag al zo’n 6 procent na berichten dat topman Leslie Moonves wordt beschuldigd van seksueel wangedrag. De leiding van CBS kondigde daarop een onderzoek aan. De vraag die nog boven de markt hangt is of Moonves kan aanblijven of niet.

Harley-Davidson gaat met lokale fabrikanten in Azië een samenwerking aan bij de productie van bepaalde motorfietsen. Verder was Harley in een strategie-update wat terughoudender met zijn investeringen en liet het bedrijf weten de operationele kosten naar beneden te willen brengen. De motorenmaker verloor 0,5 procent.

Koffieketen Starbucks daalde 0,5 procent na nieuws over een samenwerking met Alibaba-onderdeel Ele.me. De vermeende bundeling van krachten geldt voor bezorgingen in China.

De euro was 1,1704 dollar waard tegen 1,1718 eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,9 procent meer op 69,99 dollar. De prijs van Brentolie steeg 0,7 procent tot 74,77 dollar per vat.