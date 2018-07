Wall Street begint rustig aan drukke week

Facebook heeft een collectieve schadeclaim van beleggers aan zijn broek gekregen vanwege de forse koersval van donderdag. Daarbij ging zo’n 120 miljard dollar aan beurswaarde in rook op. De boze aandeelhouders vinden dat Facebook hen had moeten waarschuwen. Het aandeel zakte 0,7 procent.

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag zonder grote bewegingen aan de handelsdag begonnen. Beleggers verwerken onder meer de kwartaalcijfers van machinebouwer Caterpillar en gegevens over de huizenmarkt, die kort na de openingsbel volgen. Later deze week barst het cijfergeweld weer in alle hevigheid los met onder meer Apple, Procter & Gamble, Tesla, DowDuPont, GoPro en Kraft Heinz op de agenda.

