Juli topmaand zonne-energie, niet voor wind

Het mag geen verrassing heten dat de maand juli een topmaand was voor bezitters van zonnepanelen. Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER), die zich baseert op gegevens van Energieopwek.nl, werd er in de zomermaand 75 procent meer zonnestroom opgewekt in vergelijking met juli 2017. Daarentegen was bij windenergie sprake van een dip.

De helft van de groei van de zonne-energie kwam op het conto van het weer. De andere helft was het gevolg van het groeiende areaal aan zonnepanelen.

Bij windenergie was er in juli sprake van een daling van de opbrengsten met bijna een vijfde. Het is dat de wind in het laatste weekend van juli wat aantrok. Anders zou er sprake zijn geweest van een min van 30 procent, aldus de SER.

De totale opbrengst duurzame energie kwam in juli uit op 3,9 petajoule, gelijk aan het jaarverbruik van circa 60.000 mensen. De verdeling tussen energie uit wind en zon was vrijwel gelijk.