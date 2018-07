Lufthansa hoogvlieger op Europese beurzen

Lufthansa stal dinsdag de show op de beursvloeren in Europa. Beleggers beloonden de kwartaalcijfers van het Duitse luchtvaartconcern met een koerswinst van dik 8 procent. De beurshandel werd gedomineerd door de resultaten van diverse grote Europese bedrijven. Het algehele sentiment was licht positief.

In Amsterdam eindigde de AEX-index 0,2 procent in de plus op 574,25 punten. De MidKap steeg ook 0,2 procent, tot 786,74 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,6 procent.

Lufthansa presteerde in het afgelopen kwartaal beter dan verwacht en is positiever over de prijsontwikkeling voor vliegtickets voor de rest van het jaar. Concurrent Air France-KLM komt woensdag pas met cijfers, maar het aandeel liftte met een plus van 3 procent wel alvast mee op het succes van de Duitsers. Dat geeft beleggers hoop dat de situatie bij het Franse-Nederlandse bedrijf er ook rooskleurig zal uitzien.

Bij de hoofdfondsen aan het Damrak won Aegon 2 procent. De verzekeraar profiteerde van een adviesverhoging door Mediobanca. Grootste stijger was evenwel telecom- en kabelconcern Altice Europe dat 3,2 procent erbij kreeg. Verlichtingsbedrijf Signify verloor 2,2 procent en eindigde daarmee onderaan de AEX.

Betalingsverwerker Adyen, die aankondigde zijn producten voortaan ook aan te gaan bieden via de e-commercediensten van Scalefast, verloor verder ruim 5 procent.

In Parijs deed Vivendi, dat circa 4 procent vooruitging, het erg goed. Het Franse mediaconcern wil een deel van zijn belang in muziekbedrijf Universal Music van de hand doen om geld vrij te maken voor aandeleninkopen en overnames. BP klom daarnaast ruim 1 procent in Londen. Het Britse olie- en gasconcern zag de kwartaalwinst verviervoudigen en verhoogde voor het eerst in bijna vier jaar het dividend.

De euro was 1,1703 dollar waard, tegen 1,1718 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 1,9 procent tot 68,84 dollar. Brentolie werd 0,8 procent goedkoper op 74,40 dollar per vat.