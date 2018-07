Lufthansa positiever over ticketprijzen

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa is positiever over de prijsontwikkeling voor vliegtickets voor de rest van het jaar. Dat meldde het bedrijf bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers. De resultaten waren in doorsnee iets beter dan analisten hadden voorspeld.

Lufthansa verwacht voor het hele jaar een lichte stijging van de omzet per stoel per gevlogen kilometer. Eerder ging de luchtvaartreus nog uit van een stabilisatie van de opbrengsten. Lufthansa tornde niet aan zijn verwachtingen voor het bedrijfsresultaat, dat naar verwachting iets lager zal uitvallen dan de krap 3 miljard euro die het vorig jaar boekte.

In het afgelopen kwartaal kampte Lufthansa met onder meer stakingen van luchtverkeersleiders en stormen die vluchtschema’s in de war schopten. Al met al viel het aangepaste bedrijfsresultaat lager uit dan in dezelfde periode een jaar eerder, onder meer door een hogere brandstofrekening en hogere kosten die Lufthansa moest maken voor het integreren van de overgenomen onderdelen van het failliete Air Berlin.

Onder de streep resteerde een bedrag van 734 miljoen euro, 0,8 procent minder dan een jaar eerder. De omzet steeg met 0,4 procent tot 9,3 miljard euro. De brandstofrekening steeg met 8,4 procent tot bijna 2,8 miljard euro.

Gelet op passagiersaantallen, de bezittingsgraad van de vliegtuigen en het totaal aantal vluchten was er sprake van records. Onder meer Austrian Airlines, Brussel Airlines en Eurowings maken onderdeel uit van het concern.