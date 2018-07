Nederlandse piloten Ryanair willen staken

De brede onrust bij Ryanair door opstandig personeel laait ook op in Nederland. De in Nederland werkzame piloten van de prijsvechter leggen het werk neer als Ryanair niet met betere voorstellen komt voor hun arbeidsvoorwaarden. Pilotenvakbond VNV, die een raadpleging hield onder leden, spreekt van een laatste kans voor de maatschappij.

Later op dinsdag wordt een laatste ultimatum verstuurd naar het Ierse bedrijf. De collega’s die zijn aangesloten bij de vakbond VC in Duitsland, waar ook veel Nederlanders vliegen, stemden eerder ook al met ruime meerderheid in met acties. Daarbij kreeg Ryanair tot 7 augustus de tijd om met voorstellen te komen.

Volgens een woordvoerder van VNV lijken acties onafwendbaar omdat een een knieval van de prijsvechter niet waarschijnlijk is. De Nederlandse piloten sluiten aan bij Europese collega’s die hun roep om betere arbeidsvoorwaarden al langer kracht bijzetten met werkonderbrekingen. Deze acties raakten al vluchten van en naar bestemmingen in Nederland.

Stakingen door in Nederland werkzame piloten zullen naar verwachting 24 uur van tevoren worden aangekondigd, waar volgens VNV een wettelijke termijn bestaat van 12 uur. Dit om gedupeerde vakantiegangers enigszins tegemoet te komen. Ryanair biedt in Nederland vluchten aan vanaf Eindhoven, Amsterdam en Maastricht.

Linksom of rechtsom betekenen stakingen dat Ryanair, dat al kampt met een krap pilotenbestand, vluchten moet annuleren. Mocht de prijsvechter besluiten om van elders piloten in te vliegen om vluchten uit te voeren, betekent dit vrijwel zeker elders een gat in het rooster en dus annuleringen. Vakantiegangers zouden als gevolg van stakingen langer op hun vakantiebestemming moeten vertoeven. De extra kosten die daarmee zijn gemoeid, zijn volgens VNV voor rekening van Ryanair.

De prijsvechter dreigde, bij monde van topman Michael O’Leary, om meer banen naar Polen te verplaatsen bij aanhoudende werkonderbrekingen. De Ieren vliegen momenteel op 86 luchthavens verdeeld over 37 landen. Vorig jaar stapten 130 miljoen passagiers aan boord bij Ryanair.