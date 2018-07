Omzet Fastned groeit hard, verlies neemt toe

De uitbater van snellaadstations Fastned is in het eerste halfjaar sterk gegroeid. Bezitters van elektrische auto’s tankten vaker bij laadstations van het Nederlandse bedrijf, dat in de eerste zes maanden van dit jaar elf nieuwe stations opende. De onderneming zag haar omzet daardoor meer dan verdubbelen.

De opbrengsten stegen het eerste halfjaar met 150 procent tot iets minder dan 468.000 euro, meldt Fastned op basis van voorlopige cijfers. Het klantenbestand dijde uit tot 9533 automobilisten, wat ook meer dan een verdubbeling is ten opzichte van een jaar eerder. Zij waren samen goed voor ruim 1 miljoen kilowattuur aan laadsessies.

De operationele kosten namen toe door de bouw van nieuwe stations, de opening van nieuw kantoren en het aantrekken van meer IT-personeel. Het nettoverlies nam daardoor toe tot bijna 2,7 miljoen euro, tegen 2 miljoen een jaar eerder.