Thomas Cook voelt concurrentie in Spanje

Thomas Cook heeft last van de populariteit van zijn budgetreizen naar Spanje. Het Zuid-Europese land blijft een van de favoriete vakantiebestemmingen onder klanten van de reisorganisatie, maar door hevige concurrentie waren de winstmarges het afgelopen kwartaal laag. Een toename in boekingen naar lucratievere bestemmingen in Turkije en Egypte kon die prijsdruk niet compenseren.

De brutowinst van Thomas Cook liep in zijn derde kwartaal met 3 procent terug tot 443 miljoen pond (497 miljoen euro). De omzet steeg op vergelijkbare basis met 10 procent tot iets minder dan 2,5 miljard pond.

Thomas Cook matigt de verwachtingen voor het hele jaar. Naast druk op de prijzen, komt dat ook door het uitzonderlijk zomerse weer van de afgelopen maanden. Daardoor boeken minder mensen last minute een buitenlandse zonvakantie terwijl de winstmarges op dat soort boekingen juist hoog zijn.