Apple uitblinker op Wall Street

De handelsspanningen blijven boven de markt hangen door nieuwe dreigementen van president Donald Trump tegen China. Trump zou importheffingen van 25 procent willen invoeren voor Chinese goederen ter waarde van in totaal 200 miljard dollar. Eerder dreigde hij nog met heffingen van 10 procent. Dinsdag werd juist nog gemeld dat er weer gesprekken zouden zijn over het voorkomen van een escalatie van de handelsoorlog.

Apple ging woensdag flink omhoog bij de opening van de beurs in New York. Beleggers waren duidelijk te spreken over de kwartaalresultaten van het techconcern. Toch kwamen de belangrijkste graadmeters op Wall Street niet veel van hun plek. Volgens kenners heeft dat te maken met de hernieuwde zorgen over de handelsspanningen.

