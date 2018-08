Beurzen gemengd na cijferstroom

AMSTERDAM (ANP) –

De Europese beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers kregen een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen en keken uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. Op het Damrak stalen luchtvaartcombinatie Air France-KLM en bodemonderzoeker Fugro de show na beter dan verwachte resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent lager op 573,90 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 791,41 punten. Parijs stond vlak en Frankfurt zakte 0,4 procent. De Londense beurs daalde 1 procent onder aanvoering van de grondstofbedrijven.

Informatieleverancier Wolters Kluwer boekte in de eerste jaarhelft minder omzet dan verwacht en was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een min van 3,4 procent. Ook de kwartaalomzet van speciaalchemiebedrijf DSM viel volgens analisten van ING iets tegen. Het aandeel zakte 0,7 procent. De resultaten van ArcelorMittal werden positief ontvangen. De staalproducent behoorde tot de kopgroep met een winst van 1,1 procent.

In de MidKap gingen Air France-KLM en Fugro aan kop met winsten van 6,3 en 3,1 procent. Ook de resultaten van maaltijdbezorger Takeaway (plus 1,4 procent) vielen in de smaak. Chipbedrijf ASMI stond onderaan met een min van 1,5 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam, dat eveneens met cijfers kwam, daalde 0,2 procent.

Hunter Douglas steeg ruim 5 procent op de lokale markt. De raambekleder boekte in de eerste zes maanden fors meer winst op een hogere omzet. Voor het hele jaar gaat het moederbedrijf van Luxaflex uit van verdere groei.

De Europese toeleveranciers van het Amerikaanse Apple zaten in de lift dankzij de sterke kwartaalresultaten van de iPhone-maker. In Frankfurt won Dialog Semiconductor bijna 8 procent en chipbedrijf Besi dikte in Amsterdam 1,8 procent aan. Chipmaker Infineon zakte 1,2 procent in Frankfurt na resultaten.

De Franse bank BNP Paribas daalde 0,6 procent na publicatie van kwartaalcijfers. Rio Tinto zakte 4,5 procent in Londen na tegenvallende resultaten. De mijnbouwgigant verhoogde wel het dividend en schroefde het aandeleninkoopprogramma op. Autobouwer Volkswagen, die ook met cijfers kwam, zakte 2 procent in Frankfurt.

De euro was 1,1680 dollar waard, tegen 1,1703 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,2 procent minder op 67,93 dollar. Brentolie zakte 1,3 procent in prijs tot 73,22 dollar per vat.