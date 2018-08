Garmin verhoogt verwachtingen voor dit jaar

Navigatiespecialist Garmin heeft zijn verwachtingen voor het lopende jaar opgeschroefd. De van oorsprong Amerikaanse branchegenoot van het Amsterdamse TomTom groeide dit jaar stevig, vooral door diensten en producten buiten de automobielindustrie.

Net als TomTom werd Garmin groot met navigatiekastjes voor in de auto, maar die werden grotendeels overbodig door de opkomst van navigatie-apps op smartphones. De autotak van het bedrijf is inmiddels nog maar goed voor 20 procent van de omzet. Fitnesshorloges, actiecamera’s en specialistische navigatieproducten voor onder meer op het water en in de lucht scoren wél nog goed en lieten in het tweede kwartaal samen een groei van 17 procent zien.

De totale omzet steeg met 8 procent tot 894 miljoen dollar. De nettowinst steeg van 177 miljoen naar 190 miljoen dollar. Voor heel 2018 rekent Garmin op een omzet van 3,3 miljard dollar.