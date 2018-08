‘Herstel pensioenfondsen stagneert’

Het herstel van de Nederlandse pensioenfondsen stagneert. Volgens onderzoeksbureau Aon hebben de fondsen hun financiële positie in juli zien stabiliseren. Hun verplichtingen liepen wel iets terug dankzij een licht opgelopen rente, maar de vermogens van de fondsen bleven toch relatief stabiel.

Veel fondsen verwachten komende jaren de pensioenen nog niet te kunnen verhogen. Ook hangt de kans op kortingen nog altijd in de lucht. Het valt de onderzoekers op dat de spreiding tussen de fondsen momenteel behoorlijk groot is. Het zijn vooral de grote fondsen, met veel deelnemers, die er financieel het slechtste voorstaan.

Aon kijkt voor het bepalen van de situatie van de fondsen elke maand naar de dekkingsgraad. Deze graadmeter, die laat zien in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen, bedroeg vorige maand gemiddeld 109 procent. Dat is lager dan de 111 procent die in juni werd genoteerd. Maar die daling is vrijwel volledig het gevolg van een zogeheten herijking om de cijfers bij Aon meer in lijn te brengen met die bij De Nederlandsche Bank (DNB).