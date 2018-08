Ook Stedin vreest personeelstekort

Stedin verwacht dat het de komende jaren moeilijk wordt voldoende personeel te vinden. De netwerkbeheerder krijgt er in de toekomst veel werk bij, omdat veel huishoudens volledig overgaan op elektriciteit als energiebron. Het aanbod van technisch geschoolde arbeidskrachten is te klein om dat op te vangen, voorspelt Stedin in zijn halfjaarbericht.

Branchegenoot Alliander luidde vorige week al de noodklok over het personeelstekort. Stedin wil het probleem onder meer te lijf gaan met opleidingen voor statushouders tot monteur. Daarnaast werkt het bedrijf aan programma’s voor zij-instromers uit andere beroepsgroepen.

De inkomsten van de voormalige netwerktak van Eneco stegen het eerste halfjaar 15 procent tot 655 miljoen euro. Die toename is voornamelijk het gevolg van de inlijving van het Zeeuwse netwerkbedrijf DNWG, dat in juni werd overgenomen van DELTA.

Stedin voerde ook zijn investeringen met meer dan een derde op tot 284 miljoen euro. Het uiteindelijke resultaat na belastingen daalde van 371 miljoen euro in 2017 tot 69 miljoen euro in het afgelopen halfjaar. Het resultaat was vorig jaar uitzonderlijk hoog door eenmalige inkomsten van de afsplitsing van Eneco.