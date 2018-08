PGGM investeert in duurzame energie VS

Pensioenbelegger PGGM wordt voor de helft eigenaar van twee in aanbouw zijnde duurzame energiecentrales in de Verenigde Staten. Het betreft een zonne-energiecentrale in Californië en een windpark in Iowa. Zo vergroot de beheerder van meer dan 200 miljard euro aan Nederlands pensioengeld zijn belegging in wind- en zonne-energie.

PGGM neemt de belangen over van EDF Renewables, waar al langer zaken mee worden gedaan. De deal maakt deel uit van de snelgroeiende portefeuille aan beleggingen in klimaatoplossingen die PGGM opbouwt voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Het gaat inmiddels om meer dan 7 miljard euro aan beleggingen op private markten en in beursgenoteerde ondernemingen. Het bedrag dat met deze investering is gemoeid, wordt niet naar buiten gebracht. Dit soort investeringen overschrijden bij PGGM geregeld de 100 miljoen euro.