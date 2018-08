Takeaway verwerkt weer meer bestellingen

Takeaway.com heeft het afgelopen halfjaar meer maaltijdbestellingen verwerkt dan in dezelfde periode vorig jaar. Het totale aantal verwerkte bestellingen steeg op jaarbasis met 30 procent tot 41,7 miljoen, maakt het bedrijf achter bestelsites als Thuisbezorgd.nl bekend.

In Nederland nam het aantal bestellingen met 21 procent toe en in Duitsland met 34 procent. In andere belangrijke markten, zoals Polen, België, Oostenrijk en Frankrijk, steeg het aantal bestellingen in een nog hoger tempo.

De opbrengsten stegen in de eerste zes maanden van dit jaar met 42 procent tot 110,2 miljoen euro. Het operationeel verlies (ebitda) bedroeg nog wel 6,1 miljoen, maar dat verlies is met meer dan de helft teruggedrongen ten opzichte van een jaar eerder. Takeaway ziet daarin bewijs dat het bedrijf op schema loopt om winstgevend te worden. Onder de streep resteerde een nettoverlies van 14,7 miljoen euro, tegen 21,8 miljoen euro in de eerste helft van 2017.