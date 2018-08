Verkoop nieuwe personenauto’s flink hoger

De verkoop van nieuwe personenauto’s is in juli flink gestegen ten opzichte van een jaar eerder. In totaal reden er 36.263 auto’s de showroom uit, blijkt uit cijfers van brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en RDC. Dat is een stijging van 11,8 procent.

In de eerste zeven maanden van dit jaar werden 289.302 nieuwe auto’s verkocht. Dat is 12 procent meer dan dezelfde periode vorig jaar.

Volkswagen is opnieuw het populairste merk. Tot en met juli verkochten de Duitsers 34.177 personenwagens, goed voor een marktaandeel van 11,8 procent. Renault en Peugeot volgen met respectievelijk 25.672 en 24.386 auto’s. Ook in juli verkocht VW de meeste auto’s. Toen was Opel na Renault de nummer drie. De Volkswagen Polo was vorige maand de populairste auto.

Tesla verkocht de meeste elektrische auto’s. In de eerste zeven maanden ging het om 3041 voertuigen. Dat is meer dan een verdubbeling van een jaar eerder.

Voor heel 2018 verwachten de kenners dat er 430.000 nieuwe personenauto’s verkocht worden. In 2017 waren dat er 414.538.