Basic-Fit profiteert van expansiedrang

Basic-Fit heeft zijn omzet in de eerste helft van het jaar stevig opgekrikt. De keten van sportclubs opende 44 nieuwe vestigingen en verwacht er in heel 2018 in totaal honderd te openen.

De grootste uitbreidingsdrift liet Basic-Fit zien in Frankrijk, waar veertig nieuwe sportscholen van de keten de deuren openden. In Nederland kwamen er twee vestigingen bij. In totaal telt de keten nu 565 sportclubs verspreid over de Benelux, Frankrijk en Spanje.

Voor verdere groei mikt Basic-Fit de komende vijf jaar nog alleen op die landen, om pas daarna de blik te verruimen naar andere markten. Topman René Moos ziet bijvoorbeeld nog veel ruimte voor nieuw fitnesscentra op de Franse markt.

Het aantal abonnees steeg in het eerste halfjaar met 148.000 tot 1,67 miljoen. De opbrengsten per abonnee daalden wel, tot een maandelijks gemiddelde van 19,26 euro. Volgens Basic-Fit komt dit voornamelijk door hogere btw-tarieven in Frankrijk.

De totale opbrengsten voor Basic-Fit stegen in het eerste halfjaar 22 procent tot 189,6 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg met 30 procent tot 56,3 miljoen euro. Onder de streep resteerde een winst van 6,1 miljoen euro, bijna een verdriedubbeling ten opzichte van een jaar eerder.

Omdat Basic-Fit op dit moment vooral is gericht op uitbreiding, keert het bedrijf dit jaar geen dividend uit aan aandeelhouders. Over een jaar beslist de onderneming over een eventuele winstuitkering aan investeerders, maar volgens Moos zijn die vooral geïnteresseerd in het laten groeien van Basic-Fit. Dat zou ze op de lange termijn meer opleveren.