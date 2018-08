Beurswaarde Apple door de 1 biljoen dollar

De beurswaarde van Apple is donderdag kort opgelopen tot meer dan 1000 miljard dollar. Daardoor mocht het bedrijf zich als eerste onderneming ooit een ‘trillion dollar company’ noemen, oftewel een biljoenenbedrijf.

Het techconcern achter de iPhone is al jaren het waardevolst beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Dat komt vooral omdat beleggers al lang veel vertrouwen hebben in alles wat Apple doet en het bedrijf heel veel winst maakt. Ook staat Apple wereldwijd te boek als een erg sterk merk.

De mijlpaal werd donderdag rond 17.50 uur (Nederlandse tijd) bereikt. Op de beurs in New York noteerde het aandeel Apple tussentijds 2,8 procent in de plus op 207,05 dollar. De totale beurswaarde bedroeg daardoor precies 1 biljoen dollar.

De laatste rally van het aandeel werd ingezet na de goed ontvangen kwartaalcijfers die Apple eerder deze week publiceerde. Het bedrijf waar Steve Jobs tot 2011 de scepter zwaaide voerde omzet en winst stevig op. Er werd vooral geprofiteerd van goede verkopen van duurdere smartphones zoals de iPhone X. Daarnaast waren de verwachtingen positief.

Overigens zijn er meer bedrijven die hard op weg zijn om een biljoenenbedrijf te worden. Webwinkelgigant Amazon is inmiddels goed voor zo’n 889 miljard dollar en de beurswaarde van Google-moeder Alphabet bedraagt circa 851 miljard dollar.

Apple is overigens niet het waardevolste bedrijf. Er zijn al een tijd geruchten over een op handen zijnde beursgang van de Saudische staatsoliereus Saudi-Aramco. Die zou daarbij dan meteen gewaardeerd worden op zeker 2 biljoen dollar. Er gaan de laatste tijd echter ook weer berichten rond dat de Saudi’s de beursgang van Aramco hebben uitgesteld of toch willen afblazen.