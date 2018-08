Brussel komt boeren tegemoet wegens droogte

EU-landen krijgen meer mogelijkheden om landbouwbedrijven te steunen die kampen met de extreme droogte. Ze mogen inkomenssteun vervroegd uitbetalen en kunnen boeren bepaalde vrijstellingen geven. Zo mogen op landbouwgronden die eigenlijk braak moeten liggen gewassen voor veevoer worden verbouwd.

De Europese Commissie komt hiermee tegemoet aan verzoeken van meerdere lidstaten om de regels te versoepelen. Een groot deel van de inkomenssteun kan in oktober worden uitbetaald in plaats van december.

Sowieso mogen overheden onder voorwaarden boeren compenseren voor tot 90 procent van de schade die door de droogte is veroorzaakt. Zonder toestemming van Brussel mag 15.000 euro per boer over drie jaar worden uitgekeerd. ,,Ik moedig alle lidstaten aan om alle mogelijke acties en maatregelen te bekijken die de wetgeving biedt’’, aldus EU-commissaris Phil Hogan (Landbouw).

In Nederland had land- en tuinbouworganisatie LTO eerder deze week al aangedrongen op landelijke crisismaatregelen.