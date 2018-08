Meer omzet en winst voor Société Générale

De Franse bank Société Générale heeft een sterk financieel tweede kwartaal gedraaid. Het concern wist zowel de omzet als winst op te voeren, vooral door goede prestaties bij de investeringstak.

De nettowinst kwam uit op 1,16 miljard euro, ruim 9 procent meer vergeleken met het tweede kwartaal vorig jaar. De omzet groeide met 1 procent tot 6,5 miljard euro. De resultaten waren boven de verwachtingen van analisten.

Société Générale schrijft de winstgroei toe aan onder meer ,,solide prestaties” bij alle bedrijfsonderdelen en kostenbeheersing.

De bank moest nog wel 200 miljoen euro opzij zetten voor slepende juridische kwesties. Société Générale bereikte eerder dit jaar een voorlopige schikking met de Amerikaanse autoriteiten in twee zaken. Het ging om een zaak rond gesjoemel met rentetarieven en een kwestie over het betalen van steekpenningen in Libië. Daar lopen al jaren onderzoeken naar in de VS.