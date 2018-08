Siemens neemt Nederlandse Mendix over

Het Duitse industrie- en technologieconcern Siemens neemt voor 600 miljoen euro in contanten het van oorsprong Nederlandse softwarebedrijf Mendix over. Met de overname wil Siemens zijn activiteiten bij digitalisering van industriële processen versterken.

Mendix werd in 2005 in Rotterdam opgericht. Het hoofdkantoor staat nu in Boston in de Amerikaanse staat Massachussets. De onderneming telt meer dan vierhonderd werknemers en houdt zich bezig met bijvoorbeeld toepassingen rond cloudsoftware. Tot de klanten van het bedrijf behoren onder meer KLM, Philips en DSM.

Mendix gaat onder de vleugels van Siemens door onder zijn eigen naam. Topman en medeoprichter Derek Roos blijft aan het hoofd staan van het bedrijf. Siemens wil de overname voor het einde van dit jaar afronden.