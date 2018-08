Kraft Heinz blikvanger op hoger Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten nieuwe ontwikkelingen in de Amerikaans-Chinese handelsoorlog en het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Voedingsmiddelenbedrijf Kraft Heinz was een uitblinker op Wall Street dankzij goede resultaten.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,5 procent hoger op 25.462,65 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 22840,36 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,1 procent tot 7812,01 punten.

China gaat importheffingen invoeren voor in totaal 60 miljard dollar aan Amerikaanse producten als de Verenigde Staten hun heffingen op Chinese producten uitbreiden. Volgens het Chinese ministerie van Handel zijn die importheffingen een rationele stap en is Peking gedwongen om terug te slaan. Uit China kwam verder nog nieuws dat de centrale bank ingrijpt om speculatie op een verdere waardedaling van de Chinese munt te beperken.

De werkgelegenheid in de VS is in juli aanzienlijk minder sterk toegenomen dan een maand eerder. De banengroei kwam tevens lager uit dan kenners hadden voorzien. Ook blijkt dat de loongroei in ’s werelds grootste economie wat is verbeterd. Beide ontwikkelingen zijn belangrijk voor het rentebeleid van de Federal Reserve.

Kraft Heinz ging 8,5 procent vooruit. Het levensmiddelenconcern presenteerde kwartaalresultaten die de verwachtingen van het bedrijf en analisten overtroffen, ondanks een flinke daling van de nettowinst. Kraft Heinz is nu van plan stevig te investeren in nieuwe producten. Daarnaast zou het bedrijf interesse hebben in een overname van branchegenoot Campbell Soup (plus 3 procent).

GoPro gaf ook een kijkje in de boeken. De maker van actiecamera’s zag zijn verlies toenemen op een lagere omzet, maar de topman verwacht dat kostenbesparingen het bedrijf in de tweede helft van het jaar weer winstgevend zullen maken. GoPro sprong 17,7 procent omhoog.

Softwarebedrijf Symantec verloor bijna 8 procent. Het softwarebedrijf gaat 8 procent van zijn personeelsbestand schrappen. De maker van het antivirusprogramma Norton verlaagde ook zijn omzetverwachting voor het hele jaar.

De euro was 1,1573 dollar waard, tegen 1,1596 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 0,5 procent goedkoper op 68,62 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent tot 73,34 dollar per vat.