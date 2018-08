Kraft Heinz zint op nieuwe producten

Kraft Heinz is van plan een brede keur aan nieuwe producten op de markt te zetten. De Amerikaanse levensmiddelengigant heeft moeite zijn verkoopcijfers op te schroeven met bekende namen als Capri Sun of vleeswaren van Oscar Mayer. Volgens topman Bernardo Hees heeft het bedrijf dankzij de resultaten in het afgelopen kwartaal nu ruimte om te investeren in vernieuwing.

Kraft Heinz zette het afgelopen kwartaal een omzet in de boeken van bijna 6,7 miljard. Hoewel dat vrijwel gelijk is aan de opbrengsten een jaar geleden, was dat hoger dan waar het bedrijf zelf rekening mee had gehouden. Ook de aangepaste winst per aandeel verraste zowel het bedrijf als marktkenners.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 756 miljoen dollar, bijna 35 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook de operationele winst slonk het voorbije kwartaal met een vijfde tot 1,3 miljard dollar.

Voorafgaand aan de presentatie van de kwartaalcijfers zoemden rond Kraft Heinz overigens speculaties over een op handen zijnde overname. Het bedrijf zou geïnteresseerd zijn in Campbell Soup maar nog geen bod hebben gedaan, schreef de New York Post.