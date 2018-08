Meer goederenvervoer op Nederlands spoor

Het goederenvervoer per spoor van en naar Nederland is vorig jaar verder toegenomen. Er werd 41 miljoen ton aan goederen vervoerd, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), tegenover 37 miljoen ton een jaar eerder. Van de goederen had ruim 93 procent een buitenlandse laad- of losplaats.

De stijging van het spoorvervoer wordt veroorzaakt door de toename van zowel de doorvoer als de aanvoer van goederen met een buitenlandse herkomst. In tien jaar tijd is het aandeel doorvoer verdubbeld naar 8 procent van het totaal. Aanvoer steeg in die periode van 22 procent naar 25 procent.

De stroom goederen die vanuit Nederland naar het buitenland wordt vervoerd via het spoor stabiliseerde in die periode op krap 25 miljoen ton. Het binnenlandse spoorvervoer daalde in tien jaar tijd van ruim 5,5 miljoen ton goederen in 2007, naar ruim 2,7 miljoen ton in 2017.

Duitsland blijft het belangrijkste handelsland voor goederenvervoer per spoor. Driekwart van de goederen gaat naar Duitsland terwijl andersom 49 procent van de aanvoer in het buurland wordt geladen. Op ruime afstand volgen Italiƫ, Belgiƫ, Oostenrijk en Polen.