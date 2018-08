RBS geeft voor eerst sinds redding dividend

Royal Bank of Scotland (RBS) gaat voor het eerst sinds het met Brits belastinggeld van de ondergang is gered weer winst uitkeren aan zijn aandeelhouders. De bank is nog steeds grotendeels in handen van de Britse overheid, maar het is de bedoeling dat daar op termijn verandering in komt en dat komt hiermee een stap dichterbij.

RBS werd tien jaar geleden voor miljarden ponden gered door de Britse overheid. De bank was in grote financiƫle problemen geraakt tijdens de kredietcrisis door gammele hypotheken en door een forse investering in 2007 in ABN AMRO. In mei werd eindelijk een schikking bereikt met Amerikaanse toezichthouders over de afwikkeling van slechte hypotheken.

Door de schikking kwam er een einde aan een bron van onzekerheid en kwam de weg vrij voor dividend. RBS biedt zijn aandeelhouders een winstuitkering van 2 pence per aandeel. De hervatting van winstuitkeringen betekent dat RBS interessanter wordt voor investeerders, die een deel van het belang van de overheid kunnen overnemen.