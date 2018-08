Ryanair: mediator voor conflict met piloten

Budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair wil in het conflict met haar Ierse piloten een onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. De Ierse pilotenvakbond Forsa had dat al eerder voorgesteld en is blij met het idee.

De onderhandelingen tussen Ryanair en haar Ierse piloten zitten muurvast. De vliegers legden vrijdag voor de vierde keer het werk neer en kondigde ook voor volgende week vrijdag een staking aan.

De schade voor Ryanair als gevolg van de stakingen is tot nu toe beperkt gebleven, omdat ongeveer driekwart van de piloten niet meestaakt. Voor volgende week kondigde de luchtvaartmaatschappij aan dat twintig van de driehonderd vluchten van en naar Ierland niet doorgaan.