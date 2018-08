Apple-toeleverancier TSMC plat door virus

De grote chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is grotendeels platgelegd door een computervirus. TSMC is een belangrijke toeleverancier van Apple en maakt onder meer de centrale processor voor de iPhones.

Het virus werd vrijdag ontdekt en legde een aantal belangrijke productieprocessen stil. TSMC kon verdere verspreiding voorkomen en de productie deels hervatten, maar meerdere fabrieken liggen nog zeker tot het einde van het weekend plat.

Het is niet voor het eerst dat het bedrijf wordt aangevallen met een virus, maar wel voor het eerst dat de processen zodanig door de war worden geschopt. De aanval komt op een vervelend moment, want TSMC is juist aan het opschalen voor de productie van de nieuwste iPhone die naar verwachting in het najaar wordt aangekondigd. Hoe groot de schade is voor TSMC én eventueel voor Apple is niet duidelijk.

TSMC, de grootste fabrikant van computerchips voor andere bedrijven, zegt dat het virus niet van een hacker komt. Wat de bron dan wel is is nog de vraag.