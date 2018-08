Chipreus TSMC grotendeels virusvrij

De productie bij chipfabrikant Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) is weer grotendeels op gang gekomen. Het Taiwanese bedrijf werd vrijdag getroffen door een computervirus waardoor de fabriek stil kwam te liggen. Maandag kon alweer met 80 procent van de getroffen productieprocessen worden gewerkt. TSMC verwachtte dat de resterende lijnen later op de dag virusvrij zijn.

TSMC is een belangrijke toeleverancier van Apple en maakt onder meer de processor voor de iPhones. Voor de nieuwste iPhones, die in september worden geïntroduceerd, is TSMC nu bezig met het produceren van chips. Het bedrijf denkt dat het virus per ongeluk tijdens het doorvoeren van een software-update op zijn netwerk is terechtgekomen.

Het virus kost TSMC ongeveer 250 miljoen dollar aan omzet. De onderneming denkt dat de opbrengsten in het derde kwartaal 3 procent lager uitvallen. De brutowinstmarge daalt in die periode met 1 procent.